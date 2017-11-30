Постпред США в ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР.

В частности, она отметила, что США призывают Китай прекратить поставки нефти в Северную Корею, сообщает УНИАН.



«Мы никогда не искали войны с Северной Корей и не ищем ее теперь. Если война начнется, то по причине продолжающихся актов агрессии, какой мы наблюдали вчера», — сказала Хейли.

Хейли также предупредила, что в случае войны все руководство КНДР будет «полностью уничтожено».

Напомним, 28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

ООН, ЕС и НАТО решительно осудили новый запуск северокорейской ракеты.