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Постпред США в ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР.

В частности, она отметила, что США призывают Китай прекратить поставки нефти в Северную Корею, сообщает УНИАН.


«Мы никогда не искали войны с Северной Корей и не ищем ее теперь. Если война начнется, то по причине продолжающихся актов агрессии, какой мы наблюдали вчера», — сказала Хейли.

Хейли также предупредила, что в случае войны все руководство КНДР будет «полностью уничтожено».

Напомним,  28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

ООН, ЕС и НАТО решительно осудили новый запуск северокорейской ракеты.
ForUm

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