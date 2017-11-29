Хорватский генерал Слободан Пральяк, принявший яд в зале суда в Гааге, скончался в больнице.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Хорватское государственное информагентство.

Голландская полиция отказывается комментировать инцидент.

Как сообщалось ранее, в Гааге во время заседания международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после того, как огласили вердикт апелляционной инстанции.

На видео из зала суда в Гааге можно увидеть, как Пральяк встал, поднес ко рту руку и что-то проглотил, запрокинул голову.

После этого генерал крикнул: «Я не военный преступник».