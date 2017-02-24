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Президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Возглавила украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Также в состав вошли - директор департамента Европейского Союза МИД Всеволод Ченцов, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, руководитель главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Игорь Жовква, руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко и начальник аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Слушания состоятся в период с 6 по 9 марта в Гааге.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина требует от Российской Федерации прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму. 
ForUm

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