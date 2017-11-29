В Украине жертвами дорожно-транспортных происшествий в течение 10 месяцев 2017 года стали 20 тысяч 683 человека. Об этом сегодня заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, травмы различной степени тяжести получили 28 тысяч 522 человек, сообщает LIGA.net.

«133 тысяч дорожно-транспортных происшествий мы зарегистрировали да 10 месяцев текущего года. Это почти на 9% больше по сравнению с прошлым годом», - отметил Князев.

Как ранее сообщал ForUm, на 2018 год предусмотрено почти 2 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах.