Лефортовский районный суд в Москве продлил арест украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, похищенным на границе Украины и России в Сумской области, еще на два месяца, до 5 февраля 2018 года. Такое решение огласила судья Елена Галиханова.



По каждому арестованному украинцу было отдельное заседание. Заседания длились не более 10 минут, сообщает УНИАН.

В совещательной комнате судья была около трех секунд. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле якобы есть «секретные материалы». Журналистов даже забыли пригласить на оглашения первого вердикта.

Украинских пограничников обвиняют в незаконном пересечении границы.

В зале суда Дзюбак сообщил, что действительно пересек границу для «получения информации». По данным адвоката их задержали в нескольких десятках метрах от линии границы на российской территории.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.