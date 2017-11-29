На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной комиссии. Об этом сообщает BBC.

Пральяк, узнав, что его приговор был оставлен в силе, встал и выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд.

Адвокат генерала подтвердил, что в стакане был яд. О состоянии Пральяка ничего не сообщается.

Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство и забрать стакан.

29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы.