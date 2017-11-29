На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной комиссии. Об этом сообщает BBC.
Пральяк, узнав, что его приговор был оставлен в силе, встал и выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд.
Адвокат генерала подтвердил, что в стакане был яд. О состоянии Пральяка ничего не сообщается.
Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство и забрать стакан.
29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы.
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