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На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной комиссии. Об этом сообщает BBC.

Пральяк, узнав, что его приговор был оставлен в силе, встал и выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд.

Адвокат генерала подтвердил, что в стакане был яд. О состоянии Пральяка ничего не сообщается.

Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство и забрать стакан.

29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы.
ForUm

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