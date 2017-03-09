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Украинская сторона проведет интенсивную работу над анализом каждого слова россиян, сказанного во время слушаний в Международном суде ООН.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«В заключительный день слушаний в Гааге говорит Россия. Из полученных материалов мы уже видим, как будут критиковать наши вчерашние слова. Будет приведено много аргументов против решения в пользу Украины. И будет снова тяжело слушать манипуляции относительно фактов и акробатические упражнения с нормами права», – отметила она.

Зеркаль подчеркнула,  не надо легкомысленно относиться к словам российских представителей. «Каждое их слово будет серьезно принято во внимание судьями. И каждое их слово направлено на осложнение принятия решения судом», – отметила замминистра.

Поэтому, по ее словам, по завершению слушаний украинской стороной будет проведена интенсивная работа над анализом каждого слова россиян. «И ваше внимательное отношение к словам РФ будет очень полезным», – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время  выступления в Международном суде ООН. 

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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