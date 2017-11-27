Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека информацию о соблюдении прав гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

По ее словам, предварительно ею были направлены запросы в компетентные органы, которые владеют информацией о поставленных в обращениях Валерией Лутковской вопросах.

Как проинформировали офис омбудсмена РФ, по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническими заболеваниями.

Кроме того, 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Гриб прошел обследование на наличие у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, которые являются преградой для содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц.

«Наличие такого заболевания врачебной комиссией у него не было установлено», - говорится в ответе.

«Сейчас общее состояние здоровья Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях. Препараты для лечения ему предоставляются в соответствии с рекомендациями врачей и имеющихся заболеваний», - говорится в письме омбудсмена РФ.

Кроме того, по информации Москальковой, 18 сентября Грибу было предоставлено свидание с сотрудниками Генерального консульства Украины, во время которого он не жаловался на условия содержания, состояние здоровья или соблюдение его законных прав и интересов.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Ранее Лутковская сообщила, что не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ по делу Гриба.