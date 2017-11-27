также в разделеОбщество
Омелян обещает проверить порты после расследования журналистов 9
Первое водительское удостоверение теперь будут выдавать на 2 года 18
Прокуратура «засекретила» результаты спецоперации на Закарпатье 11
СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕ 20
Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов 14
У нардепа Березы случился гипертонический криз 85
Глава Одесской ОГА внес залог за Стерненко 21
В ОБСЕ прокомментировали «объятия» наблюдателя с боевиком «ЛНР» 166
Снижение скорости до 50 км/ч в городах вступит в силу с 1 января 66
Холодницкий вышел на работу 15
МИД просит украинцев быть осторожными на Бали из-за извержения вулкана 34
В Варшаве заявили, что РФ выдворила польского ученого 31
Московский суд продлил арест Сущенко еще на два месяца 24
Участнику ОПГ, шантажировавшей застройщика, суд избрал наиболее жесткую меру пресечения 84
НАПК вынесло предписания пяти министрам, главам ГФС и «Укравтодора» 44
Литва может дать Украине оружия на €2 миллиона 91
Кармазин: Алина Данченко либо «в теме» Альперина, либо в доле с ним 52
Украина – в списке стран с самым высоким уровнем организованной преступности 53

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека информацию о соблюдении прав гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

По ее словам, предварительно ею были направлены запросы в компетентные органы, которые владеют информацией о поставленных в обращениях Валерией Лутковской вопросах.

Как проинформировали офис омбудсмена РФ, по прибытии в ФКУ СИЗО-5 ФСИН России Павел Гриб прошел медицинский осмотр и был взят на диспансерный учет по имеющимся хроническими заболеваниями.

Кроме того, 18 сентября 2017 года в Краснодарской клинической больнице скорой медицинской помощи Гриб прошел обследование на наличие у него тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, которые являются преградой для содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц.

«Наличие такого заболевания врачебной комиссией у него не было установлено», - говорится в ответе.

«Сейчас общее состояние здоровья Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает назначенное лечение в амбулаторных условиях. Препараты для лечения ему предоставляются в соответствии с рекомендациями врачей и имеющихся заболеваний», - говорится в письме омбудсмена РФ.

Кроме того, по информации Москальковой, 18 сентября Грибу было предоставлено свидание с сотрудниками Генерального консульства Украины, во время которого он не жаловался на условия содержания, состояние здоровья или соблюдение его законных прав и интересов.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Ранее Лутковская сообщила, что не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ по делу Гриба.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги