Российские силовики предоставили 7 минут украинскому консулу для общения с удерживаемым в СИЗО Краснодара Павлом Грибом.
Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.
«7 минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском – запрещено, лекарства – запрещено», - написал он в Facebook.
По словам отца, парень не снимает капюшон, так как его тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается.
Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.
18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
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