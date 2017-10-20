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Россия пока не ответила ни на одно из пяти писем украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба, который находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется в подготовке теракта в школе.

Об этом Лутковская заявила на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«К сожалению, здесь тоже достаточно сложная ситуация в связи с тем, что на пять писем, которые были адресованы омбудсмену Российской Федерации с конца августа по сегодняшний день, мы не получили ни одного ответа. Я все-таки очень рассчитываю на то, что будет осуществлен эффективный контроль со стороны омбудсмена РФ относительно ситуации с Павлом Грибом и, соответственно, что Россия выполнит правило 39 (регламента Европейского суда по правам человека - ред.), потому что адвокаты Павла Гриба обратились в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека имеет право вмешаться в дело непосредственно», - сказала омбудсмен.

По ее словам, адвокатам Гриба удалось убедить Европейский суд в необходимости вмешательства, учитывая состояние здоровья задержанного.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
ForUm

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