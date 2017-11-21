также в разделеОбщество
За неделю военной прокуратуре сдались 6 дезертиров 4
Уволенный Плотницким «глава МВД» выступил с заявлением 16
Порошенко утвердил 21 ноября Днем десантника 12
СБУ выдворила российского журналиста 32
Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в ЕС 14
В военном перевороте в «ЛНР» участвуют боевики «ДНР» 140
Москаль о спецоперации на Закарпатье: Пшик и пиар-акция 80
Дело Шаройко: НОТУ не сотрудничает со спецслужбами 25
Украина выслала белорусского дипломата 94
Суд не принял иск НАПК к Соломатиной 17
Суд арестовал с правом залога начальника Харьковского университета Воздушных сил 38
Порошенко переименовал ВДВ в Десантно-штурмовые войска 59
Цвет беретов украинских десантников стал темно-бордовым 54
Генпродюсер «Украинского радио» рассказал о последних репортажах Шаройко 43
Прокуратура пообещала «второй Нюрнберг» по делу Крыма 43
Украина отмечает День достоинства и свободы 104
В Беларуси показали кадры допроса Шаройко 109
20 ноября. Картина дня 56

В центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцеплено вооруженными людьми.   

Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Дихтяренко.

«В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил «обжаловать решение суда» о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе «подачи апелляции» не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города», - написал он.

 

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Как сообщает сайт города 0642.ua, бывший «министр МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом».

Само здание окружили боевики, лояльные к Плотницкому.

Также вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание «административного суда ЛНР».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

347
Теги