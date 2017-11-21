В центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцеплено вооруженными людьми.
Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Дихтяренко.
«В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил «обжаловать решение суда» о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе «подачи апелляции» не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города», - написал он.
Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.
Как сообщает сайт города 0642.ua, бывший «министр МВД» Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом».
Само здание окружили боевики, лояльные к Плотницкому.
Также вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание «административного суда ЛНР».
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