Уволенный главарем «ЛНР» Игорем Плотницким «глава МВД» Игорь Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на ресурсе «МВД ЛНР».

«Сегодня ночью силами «МВД ЛНР» пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно-­террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников», – отметил он.

Корнет заявил, что в настоящее время ситуация в «ЛНР» полностью контролируется силами правоохранительных структур». «МВД» работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности», – подчеркнул он.

«Также хочу развеять слухи о моей отставке. В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до главы «ЛНР» целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников «МВД» к противоправной деятельности. Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины», – говорится в заявлении.

«В результате реализованных «МВД и МГБ республики» оперативно-­розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК «ЛНР» Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в «ЛНР». В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления «Народной милиции «ЛНР» Виталий Киселев», – отметил Корнет.

По его словам, данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда «высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел».

«После того, как у «МВД» оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ. Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе «ЛНР» Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК «ЛНР» Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности «МВД ЛНР» Евгения Селиверстова», – сказано в заявлении.

Напомним, сегодня в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).