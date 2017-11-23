Кабинет Министров Украины увеличил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных сил осенью 2017 года на 2000 человек.
Соответствующее распоряжение от 22 ноября опубликовано на Правительственном портале.
Предполагается, что это решение даст возможность повысить обороноспособность государства относительно обеспечения надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооруженных сил, на которых хранятся взрывоопасные средства, сообщает УНИАН.
Как ранее сообщал ForUm, в Украине этой осенью планируовалось призвать на срочную службу почти 10,5 тыс. молодых людей.
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