Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что не покидал территорию ОРЛО в связи с конфликтом с «главой МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте «главы ЛНР».

«Я никуда не выезжал и в ближайшее время не планирую. Каждый житель «Луганской народной республики», который хоть раз сталкивался со мной на пункте пропуска, знает, что я, как и любой другой гражданин, стою в очереди и пересекаю границу, как и все, поэтому все видят, когда я уезжаю и когда приезжаю», - заявил он.

Плотницкий добавил, что происходящее в Луганске является попыткой государственного переворота.

«Да, мы так и говорим. И какие силы в этом замешаны, мы будем дальше смотреть и разбираться. Как еще можно назвать ситуацию, когда человек отстранен судом от занимаемой должности, но при этом пытается силовым методом проводить какие-то операции. Это и есть попытка захвата власти. Но это ни у кого не получалось и не получится сейчас», - заявил главарь «ЛНР».

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

Сегодня стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.