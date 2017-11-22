Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную колонну, о которой ранее сообщали пользователи соцсетей. Она двигалась в оккупированный Луганск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мониторинговой миссии.

«В Луганске Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где ранее было размещено управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области», - рассказали в ОБСЕ.

Кроме того, патруль СММ зафиксировал колонну машин, в составе минимум 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области, сообщает УНИАН.

Подобная (вероятно, та же) колонна, которая двигалась в направлении Луганска, была затем зафиксирована другим патрулем СММ в с. Веселая Тарасовка (15 км на запад от Луганска). Ранее в сети обнародовали видео въезда в Луганск длинной колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.