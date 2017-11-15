За полгода 2017 года агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт», принадлежащий Юрию Косюку, который в 2015 году был заместителем главы Администрации Порошенко, получил из бюджета аграрные дотации на сумму 1,25 миллиарда гривен. Об этом пишет Страна.

Отметим, что с недавних пор невестка Порошенко вместе с Косюком стали соучредителем проекта Radar Tec.

Данные ГФС по получателям аграрных дотаций за сентябрь показывают, что всего в сентябре было выплачено 635 млн гривен дотаций.

Входящие в группу МХП предприятия ООО «Винницкая птицефабрика», ЧАО «Мироновская ПФ», СООО «Старинская птицефабрика», ЧАО «Ориль-Лидер», ГП «Перемога Нова» и ООО «Птицефабрика Снятинская Нова» получили 171 млн грн дотаций, что составляет 27% от суммы выплаченной за месяц.

На втором месте продолжает оставаться группа компаний Укрлендфарминг Олега Бахматюка (также близкий к Порошенко предприниматель) с 78 млн грн дотаций в сентябре, или 12% от общего объема за месяц.

С начала года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,251 млрд грн аграрных дотаций, а Укрлендфарминг – 444 млн грн. На две компании приходится 49% всех дотаций выплаченных с начала года.

Ранее СМИ расписали, как конфискованные «миллиарды Януковича» ушли к друзьям Порошенко. Там все те же люди, что и в этом списке.