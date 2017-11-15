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В США Палата представителей приняла бюджет военного ведомства на 2018 год, который предусматривает помощь Украине.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.

Документ поддержали 356 законодателей, среди них 127 демократов.

Законопроект об обороне на 2018 финансовый год выделяет около 634 млрд долл. на основные операции  Пентагона и около 66 млрд на военные миссии в Афганистане, Ираке, Сирии и других местах.

По словам сторонников законопроекта, увеличение финансирования предусматривает наращивание количества войск, реактивных истребителей, кораблей и другого оружия, необходимых для поддержания боевой готовности военных.

Как известно, проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

Также для противодействия российской агрессии военный бюджет  на 2018 финансовый год предусматривает выделение $4,6 млрд в пределах Европейской инициативы сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиления оборонного потенциала США в Европе.

Как только законопроект рассмотрит Сенат, что ожидается на этой неделе, он будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.
ForUm

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