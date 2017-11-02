Прокуратура подала в Соломенский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества сына главы министра внутренних дел Украины Александра Авакова, который является фигурантом так называемого «дела рюкзаков».

Об этом заявил прокурор Александр Снегирев, сообщает РБК-Украина.

«На его имущество наложен предварительный арест в порядке ч. 9 ст. 170 УПК Украины и уже подано в суд ходатайство об аресте имущества», - сообщил Снегирев.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.