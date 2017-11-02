также в разделеОбщество
Саакашвили подал в суд на ГМС 4
За Каськива внесли залог 10
Грипп наступает: количество заболевших украинцев продолжает расти 10
Ващиковский: Люди, надевающие форму СС «Галичина», в Польшу не въедут 14
У СБУ есть доказательства участия ЧВК «Вагнера» в захвате луганского аэропорта 10
Тимошенко не пришла на суд по «прорыву Саакашвили» 18
СБУ: Украинцы из ЧВК «Вагнера» воюют в Сирии 56
Украина запускает производство боеприпасов 76
СБУ задержала экс-начальника военной полиции Грузии 47
Суд по делу осужденного пограничника перенесли: прокурор не явился 39
НАБУ задержало на взятке главу хозсуда Сумской области 38
ФСБ расследует повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму как «диверсию» 59
ВСУ проводят на Херсонщине ракетные испытания 38
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 59
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 30
AP: Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков 43
Зайцеву свозили на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента 100
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 57

Руководитель одного из управлений Государственной авиационной службы Украины  требовал 7 тыс. долларов неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

За указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

Руководителя задержали «на горячем» сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов взятки.

В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги