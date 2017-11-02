На сегодняшний день около 800 домов в Киеве остаются без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам после открытия II нитки Главного городского канализационного коллектора, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы начали подключение к отоплению две недели назад, когда среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов тепла. По последней информации, около 800 домов были отключены от подачи тепла из-за аварийных ситуаций, которые возникли на теплосетях», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что прорывы теплосетей – это ситуация, с которой город сталкивается ежегодно в начале отопительного сезона, когда давление в системе резко возрастает.

«Мы срочно в таких чрезвычайных ситуациях устраняем прорывы, ремонтируем поврежденные участки. И уверен, что мы подключим эти дома в ближайший день-два. Я прошу прощения у тех, кто сейчас без тепла, но мы в круглосуточном режиме устраняем аварии. У нас слишком устаревшие коммуникации, в обновление которых средства не вкладывали десятками лет», - отметил Кличко.