также в разделеСтолица
Сотрудника Укрбюро Интерпола задержали за похищение и ограбление киевлянина 42
В Киеве запустили вторую нитку главного канализационного коллектора 36
В Киеве задержали банду угонщиков элитных авто 49
Полиция Киева и области перешла на усиленный вариант несения службы 98
Реконструировать Шулявский путепровод начнут в конце этого года 33
«Киевавтодор» перешел на круглосуточный режим работы 28
В Киеве активистка Femen сожгла медведей возле магазина Roshen 112
В Киеве двухлетний ребенок умер от менингита 161
Киевлянин привез из АТО 46 гранат 51
Сквер возле посольства РФ предлагают переименовать в честь Окуевой 42
Первый снег в столице: «Киевавтодор» переходит на круглосуточный режим работы 64
Киевлян предупредили о сильном ветре и мокром снеге 57
В Киеве растет количество заболевших гриппом 53
Человек упал на рельсы в киевском метро 59
Скандальный киевский клуб временно закрывается 59
Рейд в киевском клубе: всех задержанных отпустили 42
В киевском ресторане мужчине выстрелили в голову 91
Рейд в ночном клубе: юристы заявили о ряде нарушений полиции 54

На сегодняшний день около 800 домов в Киеве остаются без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам после открытия II нитки Главного городского канализационного коллектора, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы начали подключение к отоплению две недели назад, когда среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов тепла. По последней информации, около 800 домов были отключены от подачи тепла из-за аварийных ситуаций, которые возникли на теплосетях», - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что прорывы теплосетей – это ситуация, с которой город сталкивается ежегодно в начале отопительного сезона, когда давление в системе резко возрастает.

«Мы срочно в таких чрезвычайных ситуациях устраняем прорывы, ремонтируем поврежденные участки. И уверен, что мы подключим эти дома в ближайший день-два. Я прошу прощения у тех, кто сейчас без тепла, но мы в круглосуточном режиме устраняем аварии. У нас слишком устаревшие коммуникации, в обновление которых средства не вкладывали десятками лет», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги