В Испании Национальный суд выдал повестки на допросы на имена отстраненных от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его правительства.

Об этом пишет Радио Свобода.

Суд в Мадриде начинает рассматривать обвинения против бывших региональных чиновников в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения этой независимости.

Бывшие чиновники вызваны на допросы на 2 и 3 ноября.

Сам Пучдемон сейчас находится в столице Бельгии Брюсселе. Он заявил, что не будет просить политического убежища в этой стране, однако в Испанию не вернется.

По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Только они будут обеспечены, «мы немедленно вернемся».

Ранее Пучдемон согласился на созванные Мадридом выборы в регионе.

Досрочные выборы в Каталонии Мадрид назначил на 21 декабря этого года, распустив каталонский парламент. На этот шаг испанский правительство пошло после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость республики.

