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Правоохранительные органы доставили сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра в изолятор временного содержания.

Об этом сообщают Українські Новини.

По данным агентства, также в ИВС доставлен другой подозреваемый – бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

При этом ранее сообщалось, что Чеботаря отвезли в больницу.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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