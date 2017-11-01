Правоохранительные органы доставили сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра в изолятор временного содержания.
Об этом сообщают Українські Новини.
По данным агентства, также в ИВС доставлен другой подозреваемый – бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.
При этом ранее сообщалось, что Чеботаря отвезли в больницу.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова.
Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
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