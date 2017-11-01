За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины, силы АТО 13 раз подавляли активность наемников.

«В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения», - говорится в сводке штаба.

Так, вечером боевики почти 2 часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкино на Приморском направлении. Военные отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих.

На луганском направлении НВФ ночью выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехово.

А на донецком направлении под вражеским огнем из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцево.