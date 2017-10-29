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Экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер движения «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что по поручению генерального прокурора Юрия Луценко начат процесс подготовки документов с целью его ареста и экстрадиции в Грузию. Об этом он написал в Facebook.

«В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», - написал он.

Саакашвили заявил, что «Луценко был лучшим знатоком его дел во время президентства».  

Как сообщал ForUm, Саакашвили заявил в среду журналистам, что «наконец-то» получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

Экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
ForUm

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