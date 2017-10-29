Служба безопасности Украины отменила певцу из Беларуси Максу Коржу запрет на въезд в страну. В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях Макса Коржа, говорится в ответе на запрос Крым.Реалии.

«Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, о факте нарушения им правил пересечения государственной границы проинформирована Государственная пограничная службу Украины», – сказано в ответе.

Как сообщал ForUm, в феврале 2016 года Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине.

Причиной запрета въезда могли стать его концерты в аннексированном Крыму.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

В октябре 2017 года Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации.