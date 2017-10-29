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Отстраненный от исполнения обязанностей главы ГФС Роман Насиров допустил ряд нарушений во время пребывания на должности.

Об этом говорится в письме Министерства финансов в адрес Кабинета Министров, которое обнародовал проект «Марлин», пишет Украинская правда.

В частности, в документе указаны 4 нарушения Насирова: блокирование создания Межрегиональной таможни, невыполнение ключевых показателей эффективности реформы ГФС, утвержденных программой расширенного финансирования «EFF» Международного валютного фонда, невыполнение многочисленных указаний Минфина, предоставленных с целью недопущения ухудшения условий обслуживания налогоплательщиков и нарушение процедуры отпусков.

«С августа 2016 года Минфином было поручено утвердить положение об указанной таможне. Однако ГФС скрывала собственный приказ №871 от 18.10.2016р от чиновников Минфина, которым утвердила положение о Межрегиональной таможне. Этот же приказ подчиненные Насирова прятали от Минюста, который официально регистрирует правительственные документы», - говорится в письме.

Параллельно Минюстом было сделано два запроса к ГФС, однако указанный приказ не был предоставлен.

«В Минфине делают вывод, что принятие приказа №871 и последующая регистрация «Межрегиональной таможни» приведет к признанию деятельности такой таможни незаконной», - заявил Данилюк.

Что касается второго нарушения – отчеты по достижению ключевых показателей эффективности Минфина не предоставлялись.

Также в письме отмечено, что Насиров не отчитался о проделанной работе по обслуживанию налогоплательщиков в указанный срок, а на рабочем месте отсутствовал.

Относительно нарушения процедуры отпусков – Насиров должен был согласовывать отпуск с главой правительства и министром финансов.

«В ГФС заявили, что отпуск в феврале согласовал Степан Кубив, первый вице-премьер. Однако какой-либо документ в подтверждение слов о Кубиве в налоговой предоставить отказались», - говорится в письме.

«Считаю, что глава ГФС Роман Насиров допустил ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,  распорядительных актов КМУ и поручений главы Минфина», - подытожил Данилюк.

 Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова. 

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 

 
ForUm

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