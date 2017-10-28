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Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва возле редакции телеканала Эспрессо в Киеве 25 октября, два года судился с правоохранительным ведомством из-за выплаты компенсации за ДТП, в котором пострадал. Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил его друг Руслан Болгов.

«Была судебная волокита с МВД по компенсации два года. Он боялся за свою жизнь, поскольку его «догоняли» события 2009 года. Было большое, серьезное ДТП, в котором он был участником и повредил спину, после чего пошатнулось здоровье. Его хотели сделать виновным в этом ДТП», – подчеркнул Болгов.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

Он считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.

 
ForUm

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