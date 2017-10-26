Взрыв на улице Адама Мицкевича в Киеве могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное на основе автомобильной сигнализации.

Об этом на брифинге 26 октября заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве Сергей Семочко, передает «Украинская правда».

«Взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, находившегося в мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом примерно в 21:50 при выходе из помещения телеканала ЭспрессоТВ», - сказал Семочко.

В свою очередь прокурор Киева Роман Говда добавил, что сейчас продолжается экспертиза, которая даст больше представления об этом взрывное устройство.

«Эквивалент взрывного устройства, по предварительной информации, составил 400-600 г тротила, что является довольно значительным размером», - сказал Говда.

По предварительным данным, взрывное устройство могло быть создано на основе автомобильной сигнализации, оно содержало 7-миллиметровые шарики, часть из которых собрали, часть в телах погибших и пострадавших, а часть изымают до сих пор.

«По мнению взрывотехников, это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации. Об этом говорят платы, которые были изъяты на месте происшествия», - сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Говда добавил, что много информации не разглашают «с целью результативности расследования».

Правоохранители изъяли мопед и его обломки, автомобиль «Хюндай Акцент», металлические шарики со следами взрывной нагрузки, образцы крови, смывы из эпицентра взрыва и фрагменты электронных плат.

Также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, правоохранители отрабатывают приближенные к месту преступления офисы частных компаний и государственных организаций, чтобы изъять видеокамеры, которые могли зафиксировать подготовку к преступлению.

«Отрабатывается весь спектр видеокамер по городу. Отработаны маршруты и движение. Задействованы все силы и средства для того, чтобы оперативно раскрыть это преступление», - сказал Семочко.

Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы установить свидетелей преступления.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний Михаил Мормиль, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

У пострадавшего нардепа диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».