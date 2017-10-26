Взрыв на улице Адама Мицкевича в Киеве могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное на основе автомобильной сигнализации.
Об этом на брифинге 26 октября заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве Сергей Семочко, передает «Украинская правда».
«Взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, находившегося в мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом примерно в 21:50 при выходе из помещения телеканала ЭспрессоТВ», - сказал Семочко.
В свою очередь прокурор Киева Роман Говда добавил, что сейчас продолжается экспертиза, которая даст больше представления об этом взрывное устройство.
«Эквивалент взрывного устройства, по предварительной информации, составил 400-600 г тротила, что является довольно значительным размером», - сказал Говда.
По предварительным данным, взрывное устройство могло быть создано на основе автомобильной сигнализации, оно содержало 7-миллиметровые шарики, часть из которых собрали, часть в телах погибших и пострадавших, а часть изымают до сих пор.
«По мнению взрывотехников, это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации. Об этом говорят платы, которые были изъяты на месте происшествия», - сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.
Говда добавил, что много информации не разглашают «с целью результативности расследования».
Правоохранители изъяли мопед и его обломки, автомобиль «Хюндай Акцент», металлические шарики со следами взрывной нагрузки, образцы крови, смывы из эпицентра взрыва и фрагменты электронных плат.
Также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Кроме того, правоохранители отрабатывают приближенные к месту преступления офисы частных компаний и государственных организаций, чтобы изъять видеокамеры, которые могли зафиксировать подготовку к преступлению.
«Отрабатывается весь спектр видеокамер по городу. Отработаны маршруты и движение. Задействованы все силы и средства для того, чтобы оперативно раскрыть это преступление», - сказал Семочко.
Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы установить свидетелей преступления.
Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний Михаил Мормиль, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.
По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.
У пострадавшего нардепа диагностированы ранения конечностей, спины и живота.
Он считает, что в покушении есть «российский след».
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