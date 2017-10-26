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В результате покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука погиб 36-летний Михаил Мормиль. Об этом сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Случайной жертвой вчерашнего теракта стал 36-летний Михаил Мормиль. От полученных ранений он скончался в больнице. До 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником Юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой», - написал Геращенко в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва в Киеве погиб .

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже в больнице скончался еще один пострадавший – случайный прохожий.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

 

 

 
ForUm

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