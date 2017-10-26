Оболонский районный суд Киева представил нового адвоката экс-президента Виктора Януковича по делу о госизмене. Об этом заявил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

«По мнению Максима Герасько, он продолжает защиту, просит перенести судебное заседание и сообщает, что на заседание не прибудет. Суд предлагает оставить это заявление без рассмотрения. Интересы Януковича теперь защищает адвокат Ляшенко Игорь Игоревич», - сказал судья.

Ранее прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко обвинил защиту бывшего президента Украины Виктора Януковича в затягивании и срыве судебного процесса по делу о государственной измене. В частности, в Генпрокуратуре заявили, что сторона защиты хочет избежать исследования доказательств. «Мы считаем и надеемся, что центр правовой помощи предоставит квалифицированного защитника, который сможет осуществлять свои полномочия в соответствии с законодательством Украины и защищать своего подзащитного», - сказал Кравченко.

В связи с назначением нового адвоката суд объявил перерыв в рассмотрении дела о государственной измене Януковича и перенес заседание на 15:00 4 декабря.



Напомним, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

10 июля Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу государственного адвоката Виталия Мешечека, однако 17 августа тот отказался от своих обязанностей защитника.

21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

21 сентября суд отказался снова предоставить Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.