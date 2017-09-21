Оболонский райсуд отказался предоставить государственному адвокату Максиму Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Такое решение объявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

«Заслушав стороны процесса, суд пришел к выводу, что у защитника было достаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела, поэтому принял решение отказать в ходатайстве», - заявил судья.

Герасько, подавая ходатайство о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с аудио- и видеоматериалами по делу экс-президента Януковича, заявил, что ему необходимо три месяца, чтобы ознакомиться с этими материалами доказательной базы стороны обвинения.

Адвокат заявил, что если ходатайство не будет рассмотрено и дополнительное время не будет предоставлено, а суд продолжит заседание по этому делу, то он будет считать, что «осуществляется уголовное преступление, я вызову полицию».

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

В то же время после этого Герасько подал заявление об отводе секретаря суда. По его словам, она совершила запись допроса бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева не через программу «Камертон», а через другую программу, хотя все остальные записи судебных заседаний были записаны через эту программу.

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение об отводе секретаря суда.

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.