Оболонский районный суд Киева перенес на 21 сентября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.
Таким образом, суд предоставил адвокату Януковича Максиму Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.
Заседание начнется в 14:00.
Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
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