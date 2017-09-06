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Оболонский районный суд Киева перенес на 21 сентября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд предоставил адвокату Януковича Максиму Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Заседание начнется в 14:00.

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
ForUm

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