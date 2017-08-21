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Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

Об этом сам Герасько сообщил Укринформу.

«Да, эта информация соответствует действительности», - сказал адвокат.

Напомним, в начале июля экс-президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов.  

10 июля Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил Януковичу государственного адвоката Виталия Мешечека.

17 августа  Мешечек отказался от своих обязанностей защитника.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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