Среди пострадавших в результате покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука есть женщина.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«С места происшествия с телесными повреждениями «скорые» забрали пять человек, среди которых – женщина», - сообщили в ведомстве.
Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже в больнице скончался еще один пострадавший – случайный прохожий.
По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.
Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.
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