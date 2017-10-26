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Тендер по закупке топлива для армии, в отношении которого ведет расследование Национальное антикоррупционное бюро, состоялся до внедрения системы электронных закупок ProZorro. Об этом в эфире 5 канала заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

«Что касается «Трейд-Коммодити», то это был тендер еще до ProZorro, поэтому это одна из сложностей этой ситуации, она как раз парадоксальная. Потому что мы как регулятор этого рынка, также не видим этих дополнительных соглашений, не видим справок, на основе которых менялась цена, мы не видим графика поставок и номенклатуры, мы также можем только догадываться и пользоваться какими-то обрывками информации», - отметил Нефедов.

Напомним, 16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.

17 октября суд отпустил задержанного инвестора компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

 

 
ForUm

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