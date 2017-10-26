Следствие по взрыву в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, передано Службе безопасности Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.



«Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ, а именно прокуратура Киева. Статья 258 УК - «террористический акт», - написал он в Facebook.

Советник министра отметил, что мощность взрывного устройства может могла составлять до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

«Вероятнее всего, взрывное устройство было заложено в припаркованный напротив выхода из телеканала мотоцикл или мотороллер. Сейчас это следствие также выяснит. И вероятнее всего, речь идет о дистанционном управлении. Я говорю вероятно, поскольку все-таки более подробно должно быть сказано экспертами. Но я в этом лично не сомневаюсь», - сказал Шкиряк в эфире телеканала Прямой.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.