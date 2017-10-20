Национальное антикоррупционное бюро обнародовало оперативное видео обыска в самолете народного депутата Борислава Розенблата.

В НАБУ отметили, что неотложные следственные действия (обыск в самолете) проведены в соответствии с ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи) с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось.

«В частности, по информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины средства коммуникации, которые могли содержать информацию по сокрытию следов ранее совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности - предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного производства. Кроме того, детективы имели сведения, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки», – отметили в Бюро.

Также сообщается, что в ходе обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у а Розенблатта мобильные телефоны, планшет; изделия, внешне похожие на драгоценности; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

Напомним, 19 октября в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.

В то же время нардеп заявил, что имел при себе не драгоценности, а бижутерию.

Розенблат также сообщил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон.

В свою очередь в НАБУ заявили, народный пытался вывезти из Украины материалы, важных для расследования так называемого «янтарного дела».