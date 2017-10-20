Руководство ОРЛО в очередной раз сорвало открытие КПВВ «Золотое» на Луганщине, украинская сторона со своей стороны восстановила его функционирование, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сегодня в Луганской области полноценно действует только пешеходный переход КПВВ «Станица Луганская». Поэтому КПВВ «Золотое» после полноценного начала работы будет единственным контрольным пунктом въезда-выезда в Луганской области, где предусмотрено движение автомобильного транспорта.

«Со стороны соответствующих государственных органов и служб Украины были приняты все необходимые меры для своевременной организации работы этого пункта пропуска. В частности, при содействии украинской стороны СЦКК и штаба АТО на территории КПВВ и прилегающих участках местности были проведены мероприятия по разминированию, а также – очистка от лишней растительности», - отмечается в сообщении.

Луганская военно-гражданская администрация, правоохранительные структуры и Государственная пограничная служба для обеспечения безопасности жителей региона при пешем прохождении или проезде автотранспортом создали современные условия для пересечения линии разграничения по дорожному коридору «Стаханов - Золотое - Горское - Лисичанск».

В настоящее время нет подтверждения, что со стороны территории ОРЛО выполнены все мероприятия по полноценному функционированию КПВВ.

«Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что затягивание начала полноценной работы КПВВ со стороны ОРЛО является прямым свидетельством того, что руководство Орлоя безответственно относится к населению региона и не желает улучшать условия их проживания», - отмечается в сообщении.

Осознавая важность открытия транспортного коридора в Луганской области, украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к представителям СММ ОБСЕ, российской стороне СЦКК с просьбой повлиять на ситуацию по решению руководством ОРЛО вопроса скорейшего оборудования и своевременного открытия с противоположной стороны КПВВ «Золотое».

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о возобновлении работы КПВВ 20 октября 2017 года.