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Депутата Верховной Рады Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию. Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук.

«Он прошел паспортный контроль, никаких претензий у погранслужбы не было у него. Он уже находился в самолете, когда зашли детективы НАБУ. Из-за него остановили самолет, вытащили его оттуда без решения суда, забрали паспорта, телефон и другие личные вещи. Таким образом, задержали нардепа без согласия ВР», - отметил Шевчук, сообщает «Украинская правда».

По его словам, Розенблат «пишет заявление о похищении у него паспортов».

При этом Шевчук отметил, что в Розенблатта не было драгоценностей, как об этом сообщили СМИ.

«Никаких драгоценностей при нем не было, ничего такого. Информация об этом – неправда и провокация», – отметил он.

Адвокат напомнил, что с 16 октября Розенблат «не имел никаких обязательств, не было электронного средства контроля, был возвращен загранпаспорт».

Он также отметил, что в 10:00 утра в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, что на 3 дня поедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет.

Шевчук добавил, что Розенблат должен был лететь на «ежегодное лечение».

Напомним, Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию. 

Издание LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту «Киев» сообщило, что при себе Розенблат якобы имел золото и бриллианты.
ForUm

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