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Сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия ликвидировали в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что граждане двух зарубежных стран организовали поставку в Украину оружия в разобранном виде, используя международные почтовые отправления. Клиентов члены преступной группировки искали через Интернет, оружие отправлялась заказчикам частями также через почтовые сервисы.

Сотрудники СБУ задержали одного из злоумышленников после получения им в почтовом отделении частей пистолетов Glock 19 и Zastsva M57, которые поступили в Украину в двух международных отправлениях.

Во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пистолет Glock 26, два пистолета неизвестного производства и детали боевого оружия.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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