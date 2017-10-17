Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.

Депутаты успели рассмотреть 250 поправок из 893 поданных к медицинской реформе, сообщает 112 Украина.

Ожидается, что парламент успеет завершить рассмотрение данного документа завтра, а в четверг 19 октября перейдет к вопросам, к которым привлекают внимание митингующие - в частности отменить депутатскую неприкосновенность и ввести открытые партийные списки на выборах.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.