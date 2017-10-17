также в разделеПолитика
Сытник пока не видит оснований для подозрения Омеляну 9
Лещенко: Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея 132
Под Радой нардепа Гончаренко забросали яйцами 137
Геращенко: Некоторые парламентарии путают работу депутата и стримера 162
Садовый взял отпуск, чтобы помитинговать в Киеве 57
Порошенко о митинге под Радой: Понимаю и уважаю 6806
Порошенко объяснил, почему предложил отменить депутатский иммунитет 226
Группа нардепов сорвала заседание Согласительного совета 233
Парубий: Венецианская комиссия отклонила законопроекты по антикоррупционному суду 75
Порошенко начал встречу с президентом Мальты 46
Парасюк под Радой ударил ногой Гелетея 451
Парубий поручил комитету срочно заняться неприкосновенностью 93
Гройсман призвал нардепов запустить медреформу 56
Порошенко предлагает изменения относительно депутатской неприкосновенности 109
Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека 59
Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС 104
Порошенко наградил участников национально-освободительного движения 84
Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО 101

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады.

Депутаты успели рассмотреть 250 поправок из 893 поданных к медицинской реформе, сообщает 112 Украина.

Ожидается, что парламент успеет завершить рассмотрение данного документа завтра, а в четверг 19 октября перейдет к вопросам, к которым привлекают внимание митингующие - в частности отменить депутатскую неприкосновенность и ввести открытые партийные списки на выборах.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.   

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги