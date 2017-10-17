Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в результате столкновений под зданием Верховной Рады Украины пострадали 3 активистов и один полицейский.
«По предварительной информации, пострадали трое митингующих и один полицейский. Но это предварительная информация», - заявил он, сообщает РБК-Украина.
Фото: Радио Свобода
Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.
Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.
Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.
Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.
После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.
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