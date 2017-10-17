Возле Верховной Рады Украины на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

Столкновения начались после блокирования полицией прохода через металлические рамки в сторону Верховной Рады.

Часть бойцов Национальной гвардии Украины направлялась от здания парламента на угол улиц Грушевского и Садовой для того, чтобы помочь сотрудгникам полиции в блокировании прохода сквозь металлические рамки. В этот момент несколько молодчиков с закрытым лицом начали бить нацгвардейцев. Другая часть активистов начала выламывать металлические ограждения, стоящие у металлических рамок, и драться с работниками полиции, сообщает УНИАН.

Фото: РБК-Украина

Некоторые из митингующих, пытавшиеся пройти кордон полиции, держали в руках чехлы, в которых, вероятно, были палатки. В результате столкновений один из митингующих получил ранение головы. Также во время столкновений пострадал работник полиции. После драки он лежал на тротуаре, у него из носа текла кровь.

Фото: УП

Медицинские работники оказывали ему помощь. Далее столкновения локально продолжаются в разных местах улиц Садовая и Грушевского. Часть митингующих, которые на своей одежде имеют символику батальона «Донбасс», стали на улице Грушевского со щитами.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.