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Сотрудники полиции пропустили активистов с палатками на площади Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция.

Это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.

Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для палаточного городка. После этого часть полицейских переместилась с перекрестка между улицами Садовая и Грушевского к зданию Верховной Рады, сообщает УНИАН.

В то же время активисты с символикой на одежде батальона «Донбасс» вместе с другими митингующими направились к площади Конституции.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.
ForUm

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