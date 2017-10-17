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Участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Внимание! По имеющейся информации, вечно взбудораженный и нервный «хор венских мальчиков» во главе с «дирижером» Гришиным, с очень миролюбивой и очень набожной фракцией «Самопомич», вероятно намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на «эффект толпы», – отметил он.

По словам Шкиряка, правоохранители сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам. «Подразделения МВД будут четко стоять на защите законов и Конституции Украины, охраняя неприкосновенность жизни, прав и свобод мирных граждан. В первую очередь тех, которые находятся под стенами ВР. На грубые правонарушения подразделения МВД будут реагировать адекватно, только в рамках наделенных им полномочий. Никакие провокации не пройдут», – подчеркнул он.

«Но мы призываем всех причастных к организации нынешнего митинга под ВР, а также лидеров «Самопомичи», вразумить своего неугомонного персонажа. Объясните ему, что абсолютно законные методы парламентско-политической борьбы и применение насилия недопустимо. Объясните, что сеять хаос и беспорядок в воюющей стране и создавать картинки для пропагандонов – это равносильно работе на врага. Ведь Путин хочет одного - разорвать нас изнутри. Объясните персонажу, что подвергать опасности участников мирной акции и правоохранителей – это преступление против государственности. Устраивать противостояние, драки и беспорядки – пока никакой надобности нет», – подытожил Шкиряк.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.
ForUm

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