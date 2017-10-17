Часть участников акции под Верховной Радой Украины переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Это произошло после призыва со сцены на митинге в связи с объявлением перерыва в работе парламента. Таким образом активисты хотят заставить народных депутатов продолжить работать, сообщает УНИАН.

Некоторые участники акции заблокировали выходы из здания комитетов на улице Садовая и Шелковичная. Вместе с тем пока выход из здания комитетов на улице Грушевского не заблокирован.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.