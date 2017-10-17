В Киеве митингующие за отмену депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство устанавливают палатки возле Верховной Рады.
Они развернули палатки на площади Конституции и на улице Грушевского, сообщает УНИАН.
Ранее правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой.
Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.
Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.
Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.
Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.
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