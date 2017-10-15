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Сотрудники ФСБ РФ заявили о задержании шестерых украинских граждан, которые пересекли российскую границу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-службы ФСБ.

Российская сторона утверждает, что украинцы направлялись в Россию в поезде Купянск - Валуйки, якобы укрывшись в одном из вагонов. Недалеко от пункта пропуска на российской границе поезд сделал остановку для выгрузки контрабандного товара.

В ходе осмотра в вагоне были обнаружены 20 тонн контрабандной сельскохозяйственной продукции.

В отношении задержанных проводится разбирательство.

Как ранее сообщалось, 13 октября в ФСБ РФ заявили о задержании двух украинских пограничников, якобы незаконно пересекших российскую границу.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда. 

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. 

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.

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ForUm

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