Украинская спортсменка Юлия Левченко стала победила в номинации «Восходящая звезда» в Европе по итогам 2017 года. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Награду спортсменка получила 14 октября на церемонии награждения ЕА GoldenTracks в Вильнюсе.

«Когда началось голосование, следила за ним, однако о победе не думала. Мне было просто приятно, что за меня голосуют, что я в списке», - рассказала она.

На победу в номинации «Восходящая звезда» претендовали четверо украинцев: Алина Шух, Ярослава Магучих и Михаил Кохан.

Напомним, украинка Левченко выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике.