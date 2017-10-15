Служба безопасности Украины будет принимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций, которые пытаются организовать в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата) для дестабилизации обстановки в Киеве и в Украине в целом. Об этом говорится в заявлении пресс-центра ведомства.

В СБУ заявили, что в последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве.

«СБУ официально информирует, что на самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого «Комитета спасения Украины», которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции достоинства и развязывания военной агрессии РФ против Украины», - говорится в сообщении.

По оперативным данным СБУ к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных отечественных общественных организаций, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов. Так, вместе с представителями «Евразийского молодежного движения» Александра Дугина псевдопатриоты из этих организаций причастны к совершению ряда антиукраинских акций – повреждению памятника воинам УПА в Харькове в декабре 2006 года, уничтожению памятного знака в честь принятия Конституции Украины на горе Говерла в октябре 2007 года и других.